La drôle d'histoire d'une TV qui faisait planter les PC Windows environnants

Notre histoire débute sur un forum, où Priscila Snow a narré les étranges soucis rencontrés par son PC Windows. Régulièrement, ce dernier refusait d'ouvrir le menu de configuration de l'écran, rendait son clavier d'interface MIDI inopérant de façon aléatoire, son gestionnaire de tâches bloquait totalement, tandis que les cartes d'acquisition devenaient instables. Dans un premier temps, les utilisateurs du forum ont recommandé une réinstallation complète de Windows.

Mais les choses sont devenues plus étranges encore lorsque la compositrice et designer audio a assisté à la disparition de sa barre des tâches alors qu'elle essayait de comprendre pourquoi sa session d'utilisation du bureau à distance s'était interrompue. La barre des tâches est ensuite revenue, avant de disparaître à nouveau une semaine plus tard. Fatiguée de la situation et déterminée à trouver une solution, Piscilla Snow a fini par tomber sur un témoignage correspondant à son problème sur le forum d'assistance de Microsoft.