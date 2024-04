Netflix pourrait bientôt ne plus être accessible sur certains téléviseurs

Malheureusement, le patch affecte directement certains modèles de téléviseurs, qui, par conséquent, ne peuvent plus prendre en charge Netflix. Les appareils concernés, notamment les marques Samsung, Panasonic, Hitachi et Sony, sont tous ceux qui intègrent le plus ancien système SSLv3. « Ces appareils sont plus anciens et donc plus susceptibles de présenter des risques de sécurité pour les membres », commente Netflix. Les utilisateurs touchés n'ont pas été avertis au préalable.