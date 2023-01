iPhone, iPad : pourquoi vous ne pouvez plus regarder Netflix via HDMI

En effet, les systèmes DRM permettent de protéger les médias numériques de la copie et de la distribution illégale. Ces derniers évoluent fréquemment et les différentes mises à jour appliquées permettent de les rendre de plus en plus performants en matière de sécurité. Cela affecte directement les appareils concernés, dont les adaptateurs HDMI qui sont préprogrammés et ne reçoivent pas de mises à jour pour leur part.