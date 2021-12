iOS 16, iPadOS 16 : de nombreux iPhone et iPad ne seront pas compatibles avec la mise à jour

La marque à la pomme proposera en parallèle d'iOS 16 une mise à jour logicielle pour ses tablettes , iPadOS 16. Et celle-ci non plus ne sera pas accessible à tous les dispositifs compatibles iPadOS 15. Là encore, les iPad tournant avec une puce A9 ou inférieur sont exclus : les iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad 5, et iPad Pro 9,7 et 12,9 pouces.

L'iPod Touch 7, seul appareil de la gamme à avoir eu droit à iOS 15, aura bien le privilège de passer à iOS 16.