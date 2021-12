Le casque AR d'Apple passera aisément de réalité virtuelle à augmentée et gérera les mouvements de main

L'analyste ajoute que ces nouveaux capteurs auront un impact sur le champ de vision qui devrait être étendu, permettant la détection d'objets à plus grande distance : 200 % plus loin qu'avec les capteurs Face ID. De plus, le casque Apple devrait disposer de fonctions de suivi des yeux, de reconnaissance de l'iris, de contrôle par la voix, de détection de la peau et des expressions du visage ainsi que de détection spatiale.