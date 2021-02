Casque de réalité virtuelle et lunettes AR d'Apple : quel crédit faut-il donner aux rumeurs, rendus et concepts ?

Depuis deux ans, les deux médias sont constants dans leurs apports d'informations sur ces appareils, et chaque nouvelle vague d'info est venue corroborer la précédente. C'est, à l'heure actuelle, la seule raison qui pousse à véritablement donner du crédit à ces rumeurs. Toutefois, le prix de 3 000 dollars nous semble bien loin de l'appareil grand public dont nous entendons parler depuis deux ans. On imagine des appareils au « prix Apple », certes, mais destinés aux particuliers, et non aux professionnels. D'autant plus que la confusion et l'incertitude permanente entre VR et AR n'aident pas à y voir plus clair.