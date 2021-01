Apple prévoit un casque de réalité virtuelle onéreux et haut de gamme pour 2022

Le produit, nom de code N301, permettrait comme tous les autres casques VR de jouer, communiquer et regarder des vidéos dans un environnement 3D complet. Apple prévoit d'inclure une nouvelle puce plus puissante que la M1, ainsi qu'une résolution plus puissante que ce que l'on trouve sur les casques haut de gamme actuels. Ainsi, le prix du casque pourrait dépasser les 1 000 dollars. Le casque en question serait autonome et sans-fil, à la manière de l'Oculus Quest. En parallèle, un magasin d'applications similaire à l'App Store verrait le jour pour commercialiser les logiciels en réalité virtuelle.