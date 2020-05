Apple Glass : de nouvelles fuites permettent d'y voir plus clair

L'interface, justement, serait contrôlable via des capteurs positionnés sur les branches des lunettes et par des gestes de la main, effectués devant les verres. Exit Siri donc, du moins pour l'instant. Enfin, les Apple Glass seraient rechargeables grâce à un chargeur sans-fil, à l'instar de la montre de la marque.

Toujours d'après Jon Prosser, Apple pourrait dévoiler les Apple Glass à l'occasion d'une conférences, sous la forme d'un « One More Thing », expression iconique de la marque qui a notamment précédée l'annonce de l'iPhone et de l'Apple Watch.

Quand on voit l'aura et le succès de ces gammes aujourd'hui, on peut imaginer la volonté et les moyens investit par la firme de Cupertino dans ce qu'elle considère à priori comme son prochain produit phare.