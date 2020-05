Apple rachète la société NextVR

Elle confirme également la volonté d'Apple d'investir davantage dans le secteur de la réalité virtuelle et augmentée. Outre les casques VR l'enseigne travaillerait aussi sur d'autres accessoires VR .

Des applications AR sont déjà prévues sur les iPhone , et l'enseigne a affirmé sa volonté de s'investir davantage dans le domaine. Un partenariat avec Valve a été conclu il y a quelques mois en vue de la réalisation d'un casque AR. En 2017, son P.D.-G. Tim Cook s'était dit « enthousiaste » au sujet de la réalité augmentée, affirmant : « Si vous regardez l'AR aujourd'hui, vous verrez qu'il existe des applications grand public et des applications d'entreprise ».

Mais pour le moment, la firme de Cupertino n'annonce pas de nouvel appareil. Interrogé par CNBC, le porte-parole s'en tient à ce qu'Apple déclare à chaque nouvelle acquisition : « Apple achète de petites sociétés technologiques de temps en temps, et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos plans ».

Il est vrai que l'achat de start-up est devenu monnaie courante chez Apple, y compris dans le secteur de la VR. Ces dernières années, le géant a également racheté FaceShift en 2016, et Akonia Holographics en 2018.

Le rôle précis de NextVR au sein du groupe sera donc difficile à cerner. La start-up de Newport Beach, en Californie, avait levé 116 millions de dollars de financement et comptait 95 employés en 2019.

Elle se concentrait auparavant sur la production et la diffusion en réalité virtuelle d'événements en direct. Elle était ainsi sollicitée pour la diffusion d'événements sportifs ou pour des concerts. La société avait conclu un accord de diffusion pour les finales de la NBA 2019. Mais rien n'indique qu'Apple compte utiliser cette technologie en l'état.

D'ores et déjà, la page d'accueil du site de NextVR a été modifiée. Elle précise désormais que la société « va dans une nouvelle direction », ajoutant : « Merci à nos partenaires et à nos fans du monde entier pour le rôle que vous avez joué dans la création de cette formidable plateforme pour des expériences sportives, musicales et de divertissement en réalité virtuelle ».