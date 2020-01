Un brevet signé Apple évoque des appareils à doigts manipulant AR et VR

© US Patent and Trademark Office / Apple

Apple mise sur un futur en AR et VR

La demande de brevet a été publiée jeudi 24 janvier 2020 par l'Office américain des brevets et des marques ( US Patent and Trademark Office ).La semaine dernière, Apple déposait une nouvelle demande de brevet. Son objet : un appareil à dispositif haptique (la sensation de toucher). Son objectif : permettre à ses utilisateurs d'interagir en réalité augmentée ou en réalité virtuelle.Muni d'une multitude de capteurs (ultra-sons, pression, inertie, optique), l'appareil breveté permettrait aux utilisateurs de manipuler des objets virtuels en AR / VR, tout en ayant un retour sensoriel. Autrement dit, l'utilisateur aurait réellement la sensation de toucher et de manipuler un objet virtuel.D'après le brevet présenté, l'appareil imaginé par Apple aurait la taille d'un ongle. S'il sort un jour des laboratoires de Cupertino, il pourrait se combiner avec des lunettes de réalité augmentée et casques de réalité virtuelle , qu'Apple voudrait commercialiser d'ici 2022-2023.