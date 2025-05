L'Apple Vision Pro a eu à son lancement un petit succès dû à la curiosité, avant de finalement stagner, à cause d'un prix un peu trop important. Mais le géant américain continue d'avancer sur la voix, en réfléchissant à la fois à la création d'un successeur Vision Pro 2, et à la mise en place de nouvelles fonctionnalités. Et celle en préparation semble tout droit venir d'un film de science-fiction.