Apple met régulièrement à jour visionOS, le système d'exploitation dédié au casque de réalité mixte. Passé en version 2 en septembre 2024, le constructeur s'est pour le moment attardé sur l'ajout de fonctions manquantes, et à l'amélioration générale de l'expérience utilisateur. Parmi les derniers ajustements, on peut par exemple citer la possibilité de déporter l'écran de son Mac sur un écran incurvé virtuel, entourant le champ de vision.

visionOS 2.4 pourrait apporter bien plus de services si l'on en croit Mark Gurman, de Bloomberg. Cette mise à jour du logiciel apporterait en effet Apple Intelligence au casque de réalité mixte. Les utilisateurs pourraient avoir accès à tout ou partie des services IA d'Apple, comme la réécriture de texte, la génération d'images ou encore un Siri plus intelligent et connecté à ChatGPT pour les requêtes les plus complexes.