D’après les pronostics de Mark Gurman, une sorte de « but urgent » anime désormais les équipes d’Apple : fournir une alternative plus accessible qui pourrait voir le jour plus tôt que prévu. Cette ambition mise sur des sacrifices matériels (capteurs, optiques, etc.) et sur la réutilisation d’éléments de conception existants.

L’objectif reste malgré tout de conserver l’ADN haut de gamme d’Apple, avec une expérience utilisateur fluidifiée et un écosystème parfaitement intégré à l’iPhone et au Mac. Les rumeurs font état de compromis mesurés, comme un affichage légèrement moins performant ou une technologie de suivi du regard et des gestes moins onéreuse. Si Apple réussit ce pari, le public pourrait enfin se laisser convaincre et franchir le pas vers la réalité mixte.