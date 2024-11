Dans sa newsletter Power On, publiée par Bloomberg, Mark Gurman, qui est une référence quand il s'agit des projets en cours d'Apple, fait savoir que ce nouveau casque AR/VR devrait être commercialisé entre l'automne 2025 et le printemps 2026. Il va donc falloir attendre au minimum un an avant de voir la seconde génération de ce produit.

L'appareil bénéficiera d'un énorme bond en matière de performances puisqu'il sera équipé d'une puce M5, qui sera lancée l'année prochaine, contre une puce M2 pour le dispositif actuel. Étant donné la différence de puissance, déjà, entre les derniers processeurs M4 et les M2, le casque MR devrait être capable de prouesses technologiques.

Surtout, si Apple parvient à lancer le casque sur le marché dès fin 2025 en compagnie des nouveaux Mac M5, le sentiment de frustration des consommateurs, qui pouvaient avoir le sentiment d'acheter un produit à un prix très élevé pour une puce déjà datée, serait restreint. En effet, Apple avait sorti sa puce M3 peu de temps après le Vision Pro sous M2.