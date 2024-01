Apple Vision Pro : on connait enfin la date de sortie du casque de réalité virtuelle d'Apple

Alors que l'on aurait pu penser à un évènement spécial pour célébrer le lancement de ce nouveau produit, Apple a préféré une approche plus discrète avec un simple communiqué de presse. La marque sait d'ores et déjà que le succès du produit n'est pas assuré, notamment à cause du tarif stratosphérique de cette première version, et doit d'abord convaincre les férus de nouvelles technologies avant de s'adresser au grand public dans les prochaines années. De nouvelles versions du casque, plus abordables, seraient d'ailleurs en préparation.

L'Apple Vision Pro sera équipé d'une puce M2, ainsi que d'une nouvelle puce R1 pour la reconnaissance des gestes, du mouvement des yeux ainsi que de la voix pour les interactions avec Siri. Comme expliqué en juin dernier lors de sa présentation, l'Apple Vision Pro proposera l'ensemble des services Apple dans un environnement 100 % virtuel, ou dans son propre environnement selon le degré d'immersion souhaité. Un écran sur l'avant du casque permet lui de répliquer le regard de l'utilisateur, recrée en 3D, afin d'améliorer les interactions sociales avec les autres personnes autour de lui.

Apple indique en outre qu'un million d'applications iOS et iPadOS sont déjà compatibles avec le casque, et les développeurs ont pu déjà concevoir leurs propres applications visionOS (le système d'exploitation dédié au casque) depuis plusieurs mois. Aussi, Persona, l'avatar 3D à créer avec l'Apple Vision Pro pourra être utilisé dans FaceTime, Zoom, Microsoft Teams et Webex au lancement.