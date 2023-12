Apple Pro Vision : le casque VR sera disponible au mois de février, c’est déjà demain !

Apple va tenir des sessions de formation pour ses salariés pour que ces derniers apprennent à correctement monter les différents éléments du casque, à changer les optiques si besoin, à bien ajuster l’accessoire sur le crâne des potentiels acheteurs et acheteuses et bien sûr à vendre correctement les multiples possibilités offertes par ce nouveau gadget. Bloomberg affirme même que les employés devront apprendre à « placer un appareil sur la tête d’une personne et ajuster des coussins autour du visage tout en gardant le client à l’aise ».