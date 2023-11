L'Apple Vision Pro devrait très bien se vendre à son lancement, malgré un prix fou !

Car l'Apple Vision Pro, dont les composants proviendraient à 60% de la Chine, sera mis en vente au tarif particulièrement élevé de 3 499 dollars, soit un peu moins de 3 200 euros. Un prix qui couvrirait largement les frais de production, qui sont estimés à environ 1700 dollars l'unité, soit à peine la moitié du prix de vente.

Reste maintenant à voir s'il est possible qu'un appareil aussi cher, et représentant par ailleurs une nouveauté technologique, avec tout ce que cela constitue d'impairs possibles, trouve autant d'acheteurs. Les amoureux de la marque à la pomme croquée ne vont-ils pas plutôt attendre, et se jeter sur son successeur, qui est déjà en cours de développement ?