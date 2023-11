L’Apple Vision Pro arriverait plus tard que prévu, Apple veut peaufiner son expérience VR/AR

Il faut dire que les ambitions de l’entreprise concernant ce gadget sont assez élevées. Présenté comme la nouvelle « révolution » informatique de la décennie, le Vision Pro affichera un prix de 3499 dollars à son lancement. Au vu du tarif, la firme n’a pas le droit de se tromper. Pour assurer un service client au poil et s’assurer que tout le monde profite de la meilleure expérience possible, le casque ne sera disponible qu’en Apple Store, et sur rendez-vous qui plus est.