Apple Vision Pro : découvrez le premier casque VR d'Apple en images

La marque n'a pas lésiné sur les moyens, ni le temps dépensé, pour présenter ce premier membre d'une nouvelle famille de produits dans les moindres détails, à commencer par le design qui, surprise, n'avait pas fuité jusqu'à aujourd'hui.

On pourrait comparer l'Apple Vision Pro à des lunettes de ski, ou le casque utilisé par les joueurs du film Ready Player One. Il semble à la fois plus léger et moins intrusif que bon nombre de casques VR disponibles aujourd'hui.