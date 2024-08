L'Apple Vision Pro, fidèle à l'héritage qualitatif de la marque, ne manque pas d'impressionner par sa finition impeccable. Néanmoins, son poids conséquent s'est rapidement imposé comme un sujet épineux pour de nombreux utilisateurs. Le casque à vide (sans sa batterie) pèse déjà 612 g ; une fois celle-ci rajoutée, son poids total est de 748 g. D'autant plus que la répartition des masses est très mal pensée, l'essentiel de la masse du casque reposant sur l'avant.

Résultat : une pression excessive s'exerce sur le Light Seal (pièce en silicone souple qui vient se placer autour de vos yeux lorsque vous portez le casque) et c'est, à la longue, très inconfortable. Pour une utilisation prolongée du casque, c'est un frein non négligeable et il semble difficile de passer plus d'une heure le casque vissé sur le crâne.

Par ailleurs, le champ de vision du Vision Pro est assez restreint, et certains utilisateurs disent qu'on y voit comme à travers des jumelles. Un problème entravant quelque peu l'immersion totale promise par Apple. On pourrait également parler de sa très maigre autonomie, comprise entre 2 h et 2 h 30, clairement dans le bas du panier des casques VR.