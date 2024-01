Apple supprime une fonctionnalité déjà teasée du casque Vision Pro, alors qu'il n'est même pas encore en vente

Vous vous en souvenez peut-être, mais parmi les fonctionnalités du casque de réalité mixte d'Apple figure la possibilité de remplacer le plafond de la pièce dans laquelle on se trouve par un ciel virtuel. Baptisée Open Sky Environment, elle a été présentée dans le clip vidéo « Introducing Apple Vision Pro », disponible sur YouTube, mais également le site officiel de la marque.

Toutefois, si l'on jette un œil à la vidéo sur la plateforme de streaming de Google, on s'aperçoit que quelque chose cloche au bout de cinq minutes et dix secondes de visionnage. La personne qui, jusqu'à présent, s'allongeait dans son lit et nous présentait Open Sky Environment, n'a plus droit à son quart d'heure de célébrité.

D'ailleurs, à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'aperçu disponible dans la barre de progression de la vidéo n'a pas été actualisé et montre toujours des images de l'ancienne version.