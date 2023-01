Apple : voilà comment devrait fonctionner le futur casque de réalité mixte de la marque

Le réputé journaliste Mark Gurman a publié un nouveau rapport à son sujet sur Bloomberg. Selon lui, l'appareil sera baptisé Reality Pro et sera vendu aux alentours des 3 000 dollars. La tendance serait à une présentation au printemps, ce qui donnerait le temps à Apple de communiquer sur le produit plus en détail par la suite, et notamment lors de sa conférence WWDC de juin consacrée aux développeurs. La commercialisation aurait lieu plus tard dans l'année, potentiellement à la rentrée avec la série iPhone 15.

Il s'agit d'un tournant important pour Apple, qui va lancer une nouvelle catégorie majeure de produits pour la première fois depuis 2015 et l'Apple Watch. La firme de Cupertino a beaucoup investi sur ce projet qui a requis la participation de plus de 1 000 personnes et qui a été lancé il y a plus de 7 ans. En se diversifiant ainsi, elle souhaite s'assurer une nouvelle source de revenus. Les ventes de Mac et d'iPhone pourraient très bien se tarir au cours des prochaines années, et Apple reste dépendante de la bonne santé de sa branche mobile.

Toutefois, et malgré un tarif élevé, la marque ne prévoit pas de faire de marge sur la première génération de son casque de réalité mixte. L'objectif est avant tout de démocratiser cette technologie afin d'imposer la plateforme sur le long terme. Le groupe américain prévoirait de vendre 1 million d'unités du Reality Pro la première année de son lancement.

La production de masse devrait débuter dès le mois de février en Chine, et il se peut que l'appareil soit une exclusivité pour les États-Unis dans un premier temps. Apple serait également en train de développer une version moins coûteuse, visant un prix de 1 500 dollars. Mais celle-ci ne verrait pas le jour avant fin 2024 ou début 2025.