iPhone 15 Pro et 15 Ultra : tout ce qu'Apple va changer sur ses nouveaux hauts de gamme

L'analyste Jeff Pu, employé par la société Haitong International Securities, livre aujourd'hui quelques caractéristiques des prochains smartphones d'Apple, à commencer par leur design. La marque californienne devrait ainsi conserver quatre modèles dans la gamme, avec, pour commencer, deux iPhone 15 et 15 Plus. Malgré les ventes faméliques du modèle de 6,7 pouces en cette fin d'année, Apple n'aurait pas d'autre choix que de poursuivre la production de ce modèle, et pourrait baisser les prix de ces deux modèles pour les rendre plus attractifs face aux modèles Pro.

Les iPhone 15 devraient adopter de nouveaux boutons de volume et d'allumage. À la place des touches mécaniques, les smartphones profiteraient de boutons haptiques, avec des moteurs permettant de simuler l'effet d'une pression.

L'iPhone 15 Pro devrait quant à lui être muni d'un pourtour en titane, à la fois plus léger et plus résistant que l'acier inoxydable utilisé aujourd'hui. Les deux modèles les moins chers seraient toujours conçus en aluminium, et la Dynamic Island, introduite avec l'iPhone 14 Pro, serait introduite dans tous les modèles de la gamme.