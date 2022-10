C'est officiel, l'USB-C devient la norme en Europe : voici la liste des appareils concernés

Nous connaissons désormais de manière officielle et définitive la liste des appareils électroniques concernés par la directive. Les fabricants de téléphones portables, de tablettes, de liseuses, d'appareils photo numériques, de consoles de jeux vidéo, de casques d'écoute, d'écouteurs intra-auriculaires et haut-parleurs portatifs, de souris et de claviers sans-fil ainsi que de systèmes de navigation portables ont désormais deux ans pour se mettre en conformité et équiper leurs appareils d'un port de charge USB Type-C.