C'est fait ! L'Union européenne signe la fin de l'iPhone Lightning

Si l'USB-C a été largement adopté par la majorité des constructeurs de smartphone, Apple a, comme souvent, fait de la résistance et privilégié son connecteur propriétaire Lightning, lancé en 2012 avec l'iPhone 5.

La marque était d'ailleurs vent debout lors de la discussion européenne autour d'un chargeur unique, arguant que le port Lightning s'accompagne aujourd'hui d'un écosystème d'un milliard d'accessoires que les utilisateurs ne pourraient donc plus utiliser. Apple a également expliqué que l'imposition d'une norme représentait un frein à l'innovation.

Apple a pourtant déjà dans les faits adopté massivement l'USB-C sur ces produits. Les MacBook ont dès 2015 fait le grand saut, en supprimant même tout port USB-A sur les machines, au grand dam des utilisateurs qui ont alors collectionné les adaptateurs. Les iPad Pro, iPad Air et iPad mini ont également troqué leur port Lightning pour un port USB-C bien plus polyvalent et ouvert aux accessoires tiers.

Reste le cas de l'iPhone. Si l'iPhone 14 devrait toujours conserver un port Lightning, il se murmure que la transition est prévue pour 2023, avec la sortie de l'iPhone 15. Apple n'aura de toute manière plus le choix et devra se plier à cette décision, sauf à vouloir se couper de dizaines de millions d'utilisateurs et de clients sur le Vieux Continent.