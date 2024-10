Pour une lecture confortable, votre liseuse se devra d’être légère, compacte et agréable à prendre en main. Les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour développer des machines toujours plus ergonomiques. En tête, on trouve Kobo qui a su créer des machines proches de la perfection avec ses modèles à poignée Forma et Libra H2O. Leur dos anti-dérapant est aussi un bel atout !

N’hésitez pas non plus à jeter un œil du côté de Vivlio. C’est l’une des seules marques qui conserve des boutons en complément de l’écran tactile. Ceux-ci sont personnalisables pour un accès rapide aux fonctions essentielles. Si vous n’aimez pas les boutons, alors les Kindle seront au top grâce à un look dépouillé misant tout sur l’écran. Enfin, Bookeen est la marque qui sort le plus des sentiers battus avec sa Diva HD. Plutôt lourde, cette liseuse tient parfaitement en main et profite d’un gyroscope pour tourner automatiquement l’affichage, comme la Kobo Forma.

Réfléchissez donc bien à vos usages avant de passer à la caisse. Si possible, faites un essai en magasin. Si le logiciel est important, le confort de lecture l’est tout autant !