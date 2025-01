Nous avons pris beaucoup de plaisir à utiliser cette machine Onyx Boox. Il faut avouer qu'elle est bien plus véloce que ses comparses d'autres marques et permet d'aller bien au-delà de la simple lecture numérique grâce à ses 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Cette dernière activité reste néanmoins la plus intéressante, surtout avec le firmware 4.0 qui apporte encore plus de personnalisation. Tout comme sur Kindle, vous pouvez maintenant définir des « thèmes ». Ce sont des ensembles de préréglages qui permettent d'adapter les polices, les espacements, les marges et les interlignes à votre goût et d'en changer rapidement.