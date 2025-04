Notre plus grand regret provient une fois de plus du manque d'ouverture du système maison d'Amazon… Tout est fait pour que vous achetiez vos bouquins sur la boutique américaine. La belle est ainsi limitée à six formats natifs :

AZW

AZW3

TXT

PDF

MOBI non protégé

PRC

Pour le reste, à savoir onze autres formats, il faut passer par le service Envoyer vers Kindle (Send to Kindle en anglais). Celui-ci va convertir vos livres incompatibles en des fichiers lisibles par la liseuse. Une manœuvre supplémentaire - mais simple - qui a tendance à frustrer quand on possède une grosse bibliothèque de livres électroniques qui non pas été achetés sur Amazon.

Nous avons d'ailleurs tenté le transfert depuis Calibre (sur Ubuntu) avec un câble USB : la Kindle Colorsoft n'était pas reconnue par le logiciel. On est donc totalement tributaire des services Amazon pour l'achat et la conversion de livres.

Si Monsieur et Madame Michu n'en auront cure, les puristes du livre électronique sans DRM risquent de grincer des dents… Voici d'ailleurs la liste des formats qui demandent une conversion :

PDF (provenant d'ailleurs que la boutique Amazon)

EPUB

DOC

DOCX

HTML

TXT

RTF

JPEG

GIF

PNG

BMP

Notez que vous pouvez demander à conserver les fichiers envoyés sur votre compte. Ainsi, en cas de changement de liseuse, vous n'avez pas besoin de tout transférer de nouveau comme c'est le cas chez Kobo.

Nous avons converti plusieurs dizaines de fichiers EPUB et PDF pour les besoins de ce test. À part quelques couvertures manquantes, les conversions sont d'excellente qualité : sommaires bien respectés, pas de mises en pages étranges, etc.