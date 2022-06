iPhone 14 : prix, date de sortie, fiche technique, tout ce qu'on sait sur le prochain smartphone Apple

Ce changement va permettre aux amateurs de photo de capturer des clichés en très haute résolution, améliorant les conditions pour de la retouche, pour des agrandissements dans l'image ou pour de l'impression. Il est probable que par défaut, les photos soient prises en 12 MP en utilisant la technique de pixel binning, qui consiste à fusionner quatre pixels pour en créer un plus gros, et ainsi capturer plus de lumière. Dans des environnements sombres, les clichés deviennent plus lumineux et avec moins de bruit, améliorant sensiblement leur qualité.

En vidéo, l'iPhone 14 Pro serait capable de filmer en 8K. Apple a toujours été le roi de la vidéo sur mobile et entend bien le rester, même si cette fonctionnalité restera de l'ordre du gadget pour la grande majorité des possesseurs du terminal.

Enfin, toutes les références d'iPhone 14 auraient droit à une nouvelle caméra frontale. Celle-ci disposerait d'une ouverture plus large de f/1.9 au lieu de f/2.2, qui devrait aider à laisser passer plus de lumière, améliorant la qualité des photos et la gestion de la profondeur de champ. L'autofocus s'améliorerait également, fignolant l'expérience lors des appels vidéo.