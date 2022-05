iOS 16, macOS 13, watchOS 9, nouveaux MacBook, voici les annonces attendues au WWDC 2022

MacOS 13, quant à lui, pourrait chiper certaines de leurs fonctionnalités phares à iOS et iPadOS. Une habitude récente de la part d’Apple, qui ne compte visiblement pas y renoncer ! Cette année, l’OS des ordinateurs à la pomme adopterait potentiellement une interface au design bien plus proche de ses appareils mobiles. Plutôt logique : grâce aux puces Apple Silicon, même les ordinateurs de la marque sont en mesure de lancer des applications iOS et iPadOS nativement. L’idée est donc de proposer une interface encore plus cohérente sur tous les appareils de la marque.