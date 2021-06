WWDC 2021 : que faut-il attendre de la conférence Apple ?

C'est la grande inconnue de cette WWDC 2021. Apple pourrait, en plus de ses nombreuses annonces logicielles, présenter non pas un, mais deux nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces.

Ces deux nouveaux appareils proposeraient un processeur M1X, soit une version plus puissante du désormais bien connu processeur M1 et adapté aux besoins des professionnels et des développeurs.