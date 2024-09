Lors de la WWDC 2024 en juin dernier, Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour les AirPods. Cette fois, le californien devrait dévoiler de nouvelles paires de ses écouteurs sans-fil, à commencer par deux variantes de ses AirPods de quatrième génération. Selon les informations rapportées par Apple Insider, la première serait plus accessible et jouirait d'un design actualisé avec l'intégration d'un port USB-C. La seconde, quant à elle, devrait être une offre milieu de gamme avec suppression active du bruit et la fonction Find My intégrée au boîtier.

Quatre ans après le lancement de la première itération, les AirPods Max pourraient faire leur apparition durant la keynote d'Apple. Cette version actualisée du casque haut de gamme serait équipée d'un port USB-C et profiterait de la puce H2. Il serait également question d'une meilleure autonomie et de nouvelles fonctionnalités pour l'audio spatial.