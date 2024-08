Nous ne sommes plus qu'à un peu plus d'un mois et de la traditionnelle keynote d'Apple de rentrée. Un événement qui est le plus important de l'année pour le géant américain, événement durant lequel le public découvre les nouveaux iPhone.

Et si habituellement, c'est plutôt vers la mi-septembre que la nouvelle génération apparaît officiellement, cette année, elle devrait faire ses débuts quelques jours en avance. En effet, selon une source chinoise (le média CNMO) ainsi que le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, la keynote serait programmée le 10 septembre prochain.