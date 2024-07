Apple : la série iPhone 15 est une véritable déception. Les iPhone 16 pourront-ils rattraper le coup ?

Et comme on peut le voir sur graphique ci-dessus, la faute en revient presque à l'ensemble des modèles. Hormis la version la plus avancée, l'iPhone 15 Pro Max, qui se vend autant que l'iPhone 14 Pro Max l'année précédente, on observe une baisse des achats pour toutes les déclinaisons. L'iPhone 14 Pro représentaient ainsi 21% des ventes durant la période citée l'an dernier, contre 17% pour l'IPhone 15 Pro cette année. L'iPhone 14 Plus affichait lui 12% des ventes, contre 8% pour l'iPhone 13 Plus.

Mais la plus grosse déception se situe surtout au niveau du modèle de base. L'iPhone 14 représentait ainsi à lui seul l'an dernier quasiment un quart de toutes les ventes d'iPhone (24%), contre 19% pour l'iPhone 15.

Apple va donc devoir redresser le tir avec sa prochaine génération de smartphones. Et le géant américain semble assez optimisme sur ce dossier. Il aurait en effet demandé à ses fournisseurs de produire pour l'équivalent de 90 millions d'unités, pour simplement 2024, ce qui montre que les équipes de Tim Cook croient à la réussite de cette génération.