Avec la chute spectaculaire de l'iPhone, Apple larguée par Samsung dans les ventes de smartphones

À la quatrième place, on retrouve le mystérieux Transsion, qui depuis quelques mois perturbe le marché et devance des acteurs comme Oppo, Vivo et autres. Transsion, c'est désormais 9,9% de parts de marché et 28,5 millions de smartphones écoulés dans le monde au premier trimestre. Le fabricant basé à Shenzhen, comme Huawei, opère sous les marques Itel, Infinix et Tecno Mobile. Sa croissance sur un an est folle : 84,9% !