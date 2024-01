Smartphone : dans un marché en berne, Apple s'accapare la place de N°1 des ventes en 2023

Une évolution due autant aux bons résultats d'Apple qu'au bilan mitigé de Samsung. La part de marché du fabricant américain passe en effet de 18,8% en 2022 à 20,1% en 2023, alors que celle du sud-coréen recule sur les mêmes périodes 21,7% à 19,4%.

La différence entre les deux marques s'est particulièrement faite lors du dernier trimestre de l'année 2023. À cette époque, les ventes de Samsung ont baissé de 10,9% par rapport à 2022, passant de 59,5 à 53 millions de smartphones vendus. Apple de son côté voyait au contraire ces ventes croître de 11,6%, passant de 72,1 à 80,5 millions.

Derrière les deux géants, on peut retrouver les habituels troisième (Xiaomi) et quatrième (Oppo). On peut par ailleurs noter l'arrivée d'un nouveau constructeur dans le top 5, le fabricant chinois Transsion, qui obtient cette place honorifique grâce à son explosion sur le marché africain, dont il est le leader.