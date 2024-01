Apple ne sait plus quoi faire pour vendre ses iPhone 15 en Chine, alors le géant plombe ses prix !

Selon les experts économiques, les ventes d'iPhone auraient baissé de 3 % en 2023 en Chine. Cela inquiète en tout cas suffisamment la firme, qui lance sur place des réductions de prix pour la première fois depuis des années. Pour le groupe, l'idée est de regagner au plus vite des parts de marché et de maintenir sa position dans un pays devenu de plus en plus compétitif.