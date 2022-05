Apple revoit ses projections de ventes d'iPhone à la baisse pour 2022

D’après Bloomberg, Apple aurait demandé à ses fournisseurs de produire environ 220 millions d’iPhone cette année. Or, les analystes et les projections du marché tablaient davantage sur 240 millions. Pour le dire autrement : Apple ne s’attend pas à écouler plus de smartphones qu’elle ne l’a fait en 2021.

Une décision somme toute raisonnable quand on jette un œil à l’état du marché aujourd’hui. L’inflation bat des records, la pandémie de Covid-19 reprend de plus belle en Chine et oblige les usines à se mettre à l’arrêt, et l’augmentation drastique du prix du pétrole et du gaz détournent les consommateurs des produits technologiques.

Il apparaît d’ailleurs que l’iPhone 14 Max, l’un des nouveaux modèles attendus cet automne, pourrait être lancé en retard par rapport au reste de la gamme. De plus, et en vertu de la conjoncture, Apple a déjà prévenu ses actionnaires que le montant des ventes réalisées ce trimestre pourrait être affecté de l’ordre de 4 à 8 milliards de dollars.

Notons qu’Apple est loin d’être la première concernée par la crise. Xiaomi, troisième plus gros vendeur de smartphones au monde, a signé pour la première fois de son histoire un revenu en baisse sur le dernier trimestre fiscal.