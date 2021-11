Approvisionnement : Apple sur la corde raide après un manque à gagner de 6 milliards sur son dernier trimestre

Mais Cupertino aurait pu frapper encore plus fort. Lors d’un entretien accordé à CNBC à propos des revenus de son entreprise, Tim Cook a ainsi déclaré : « Nous avons fait une très bonne performance malgré des contraintes d'approvisionnement plus importantes que prévu, que nous estimons à hauteur de 6 milliards de dollars. Ces contraintes ont été provoquées par la pénurie de puces dont on a beaucoup parlé, et par les perturbations de la fabrication liées à la COVID-19 en Asie du Sud-Est ».