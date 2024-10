boboss29

Hormis la promesse de l’IA version Apple, on a atteint un plafond de verre dans les perf depuis l’Iphone 12. L’iphone 13 avait surtout une meilleure autonomie que le 12, l’Iphone 14 n’est qu’un iphone 13 avec quelques trucs en plus (appel d’urgence satellite par exemple), l’Iphone 15 l’apport de l’USB-c, et le 16 promet une IA qui n’est pas encore dispo. Donc aucune raison de se précipité sur le 16 si on a un 12/13/14/15. Et il faudra un moment je pense pour que l’IA « ringardise » ces vieux Iphone. Hormis quelques fonctions spécifiques, un Iphone reste un excellent smartphone depuis plusieurs années. Même les modèles 11 ou XS.