Smartphones pliants, IA, succès de Huawei… : Apple s’apprêterait à vivre des mois difficiles en 2024

Il y a d’abord le succès des téléphones pliants qui deviennent petit à petit « le choix N° 1 pour les utilisateurs et utilisatrices voulant s’équiper de mobiles haut de gamme ». Sur ce segment, Apple a pris beaucoup de retard et ne semble pas prête à revenir dans la course de si tôt. Samsung, Huawei et les autres ont donc le champ libre, en Chine comme ailleurs.