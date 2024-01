Apple boitille en Bourse, que se passe-t-il ?

2024 sera-t-il l'inverse de l'année qui vient de s'achever ? Pour Apple, c'est en tout cas une crainte qui commence à émerger. Il faut dire que son cours est à la baisse récemment, avec une chute qui ne cesse de s'accuser depuis la mi-décembre.

Depuis son record atteint à la mi-décembre, à plus de 198 dollars l'action, Apple n'a fait que reculer, avec une cotation ce mercredi 3 janvier à environ 185 dollars. Et les temps à venir ne devraient pas être plus légers, selon les spécialistes. Barclays a ainsi changé sa note pour l'action d'Apple, à un niveau qui correspond au conseil de « vendre ». Elle est la seconde maison de courtage à rendre cet avis.