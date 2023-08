Apple en perte de vitesse, les ventes d'iPhone sont en baisse

Pour Bob O'Donnell, fondateur de la firme d'analyse TECHnalysis Research, Apple est touché par un phénomène macroéconomique qui touche toute l'industrie du smartphone, mais va continuer à dicter le rythme sur ce segment.

Pour rassurer les investisseurs et envoyer un message aux consommateurs, Apple, qui n'a pas l'habitude de partager ses prévisions de croissance, pourrait communiquer sur ses travaux en matière d'intelligence artificielle et comment celle-ci va améliorer ses produits. Un simple message d'intention devrait permettre de maintenir, voire de faire progresser la valeur du titre en Bourse.

Les iPhone résistent plutôt bien à la baisse de la demande, mieux que les smartphones Android en tout cas. La situation est plus compliquée pour les iPad et Mac, dont les ventes devraient reculer de respectivement 11,2 et 10,6 %.

L'App Store, les services de streaming audio et vidéo, ainsi que les abonnements iCloud, devraient quant à eux connaitre une croissance de l'ordre de 5,7 %.