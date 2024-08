De son côté, s'il constitue toujours (et de très loin) la source de revenus la plus importante, l'iPhone est en légère baisse. Selon Canalys, une grande partie de la baisse des ventes de l'iPhone peut être attribuée à la Chine. En effet, dans l'ensemble, la région est passée de 15,8 milliards de dollars à 14,7 milliards de dollars pour le trimestre.

Ce recul dans la troisième région la plus importante d'Apple (derrière l'Amérique et l'Europe) a évidemment eu un impact certain sur les résultats de l'entreprise, avec un iPhone qui représente plus de 45 % du CA global d'Apple.