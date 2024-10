Ce revers, Apple le doit à la combinaison d'au moins deux facteurs. Outre le ralentissement global des ventes, la firme est désormais confrontée à une concurrence nettement plus féroce des constructeurs de PC sous Windows. Juste avant l'été, la plupart des fabricants ont lancé des machines ARM équipées de puces Snapdragon X capables de rivaliser sur bien des points avec les Mac et MacBook sous processeur M3… voire de surclasser certains appareils Apple sur le plan de la puissance de calcul brute. Un constat qui s'étend par ailleurs à plus de machines Windows encore depuis l'introduction des surprenantes puces Lunar Lake d'Intel, très douées sur le plan graphique.

Ajoutons à cela le renouvellement peut-être un peu tardif des différents Mac. Ces derniers n'ont pas encore entamé leur transition vers le nouveau processeur M4, annoncé en mai, et pour l'instant employé uniquement sur les derniers modèles d'iPad Pro. Avec le lancement, attendu cet automne, de nouveaux MacBook Pro, Mac Mini, et iMac sous processeur M4, on peut raisonnablement penser qu'Apple parviendra à redresser la barre.