Il se vend encore plus de PC qu'avant le COVID, malgré les prédictions

Si le marché du PC se porte envers et contre tout globalement bien, certains acteurs de l'industrie en ont forcément mieux profité que d'autres. Le grand gagnant de l'opération n'est autre qu'Apple, qui en a vendu plus durant ce troisième trimestre 2022 qu'à la même période l'année dernière. La marque a en effet enregistré une croissance à deux chiffres, passant de 8,2 % de part de marché à 13,5 %, et une hausse impressionnante de 40 % des expéditions mondiales.

Lenovo reste en première place, avec une part de marché de 22,7 % sur ce trimestre, malgré une baisse de 16 % des unités écoulées par rapport à l'année dernière. Malgré sa seconde place sur le marché, HP a cependant perdu tant en part de marché qu'en expéditions, avec une chute de 30 % dans cette catégorie.

IDC ne précise toutefois pas les résultats de marques comme MSI, Gigabyte, Razer et d'autres fabricants plus « modestes ». Si ceux-ci ont une certaine influence sur le marché du PC, leur fonds de commerce réside principalement dans les périphériques, dont les résultats sont restés stables entre 2021 et 2022.

Des résultats encourageants pour le marché du PC, en somme. Mais les développements récents comme le conflit entre l'Ukraine et la Russie, l'inflation et la crise énergétique devraient cependant impacter, entre autres, le marché du PC sur le dernier trimestre. Toutes et tous vont en effet devoir se serrer la ceinture et prioriser d'autres achats que celui d'un PC, car l'hiver qui vient s'annonce terrible.