En dépit des pénuries, les expéditions de PC ont augmenté de 55 % sur le premier trimestre 2021

Comme le démontre IDC, les cinq plus gros vendeurs d'ordinateurs (Lenovo, HP, Dell, Apple et Acer) ont tous vu leurs croissance augmenter de plus de 50 % en un an. Apple semble toutefois être celui qui a le mieux tiré son épingle du jeu avec une croissance estimée à 111,5 % entre le Q1 2020 et le Q1 2021. En d'autres termes, la firme à la pomme a expédié deux fois plus de ses Mac et MacBook que l'année dernière sur la même période. Il pourrait s'agir de la plus forte croissance enregistrée par Apple sur le terrain de l'ordinateur personnel.

Avec 8 % de parts de marché et 3,1 millions de Mac expédiés sur le premier trimestre, la firme reste toutefois loin derrière Lenovo (24,3 % pour 20,4 millions de PC expédiés), HP (22,9 % - 19,2 millions) et Dell (15,4 % - 10,4 millions), mais supplante quand même le taïwanais Acer à ce petit jeu, au moins en partie. Ce dernier cumule en effet 7 % de parts de marché sur le Q1, mais a réussi à écouler environ 200 000 PC de plus qu'Apple (3,3 millions au total).