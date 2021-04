Dell annonce l'Alienware m15 R5 armé par AMD et le G15, attrayant et attractif

Dans les gammes de Dell, le G15 devrait logiquement assurer la succession du G5 15 (sympathique, mais au design vieillissant) avec un look inspiré des lignes chères à Alienware et une fiche technique cherchant le bon équilibre entre performances et prix. Dans sa version de base, l'appareil se limite ainsi à un Core i5-10200H couplé à 8 Go de RAM (DDR4 2933 MHz) et à une NVIDIA GeForce GTX 1650. Son écran Full HD WVA n'ira d'ailleurs pas au-delà des 250 nits de luminance, mais pourra monter à 120 Hz.

Pour s'équiper d'une configuration plus sexy, il faut grimper dans les prix pour passer cette fois sur un Core i7-10870H couplé à 16 Go de DDR4 (32 Go disponibles en option). On profitera aussi d'une RTX 3060 (TGP non précisé pour le moment) et d'un écran Full HD WVA (300 nits) montant à 165 Hz. Quelle que soit la version choisie, on pourra enfin opter pour un maximum de 2 To de stockage (SSD M.2 NVMe).

Notons que ce Dell G15 est aussi décliné en version Ryzen Edition. On passe alors, au choix, sur un Ryzen 5 5600H ou Ryzen 7 5800H. Les options de RAM, de stockage et d'écran restent les mêmes, mais la RTX 3060 est cependant la seule option en matière de GPU. On ne s'en plaindra pas : pour 50 euros de plus, la version de base du G15 Ryzen Edition sera ainsi nettement plus rapide que la mouture la plus abordable du G15 sous puces Intel.