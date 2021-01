CES 2021 : ASUS présente son nouveau Strix Scar 17, le premier équipé d'une dalle 360 Hz

Avec ses Strix G15 et G17, le fabricant taïwanais mise également sur un tandem AMD Ryzen 5000H et NVIDIA GeForce RTX 3000, mais avec cette fois un maximum de 32 Go de RAM (via deux fois 16 Go de DDR4 à 3200 MHz) et 512 Go ou 1 To de stockage en SSD (des configurations en RAID sont là aussi disponibles).

Avec un look un peu plus exubérant, les deux appareils se rapprochent du SCAR 15 en termes d'options d'affichage. On retrouve donc, au choix, une dalle Full HD IPS 300 Hz (3 ms / 100 % sRGB) ou un écran 1440p IPS 165 Hz (3 ms / 100 % DCI-P3). ASUS fait par contre ici l'impasse sur un clavier optique au profit d'une solution mécanique plus traditionnelle ; on retrouve tout de même une connectivité Wi-Fi 6 ainsi qu'une batterie de 90 Wh.

Le ROG Strix G17 sera disponible fin février à partir de 1 799 euros. Son petit frère le G15 arrivera arrivera au même moment sur le marché, à partir de 1 599 euros.