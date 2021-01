CES 2021 : Razer annonce le renouvellement de ses PC portables Blade 15

À côté de projets sur lesquels nous reviendront très prochainement, Razer a donc décidé de présenter ce que dans le jargon on appelle un refresh. Il s'agit pour le fabricant de mettre à jour ses gammes Blade, du nom donné à ses PC portables gaming.

En toute logique, Razer a démarré avec son produit le plus vendeur, le Blade 15 qu'il décline comme à son habitude en deux versions, selon que l'on souhaite acquérir un advanced model ou un base model. Le premier offre l'occasion à Razer de monter encore en gamme avec l'intégration des nouvelles solutions graphiques RTX de NVIDIA auxquelles est adjoint une dalle IPS capable d'atteindre une fréquence de rafraîchissement de 360 Hz dans le meilleur des cas.

Souvenez-vous, l'an dernier il n'était question que de 300 Hz… même si on se demande bien l'intérêt de progresser encore à ce niveau. On remarque aussi que Razer ne proposait l'an dernier « que » trois variantes de son advanced model : il est aujourd'hui question de cinq produits sur lesquels la dalle change afin d'alterner entre Full HD @ 360 Hz ou QHD @ 240 Hz. La solution graphique NVIDIA varie également avec deux modèles : un GPU GeForce RTX 3070 Laptop ou un GPU GeForce RTX 3080 Laptop sachant que ce dernier existe en version 8 Go ou 16 Go de VRAM.

Notons également un changement appréciable : si le stockage reste confié à un SSD 1 To NVMe, Razer a aménagé un second emplacement M.2. Sur certains modèles, la mémoire double pour atteindre 32 Go alors que le CPU reste strictement identique : le constructeur accorde ici toujours sa confiance à Intel et opte pour le Core i7-10875 (8 cœurs @ 5,1 GHz en boost) pour l'ensemble des modèles « avancés ».